استشاري جراحة سمنة: عملية تكميم المعدة فاشلة في هذه الحالة



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن فشل هذه العملية قد يكون بسبب عدم إجراء العملية بشكل جيد، أو بسبب عدم اتباع التعليمات الموضوعة بعد إجراء العملية التي من بينها تقليل السكريات.



ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة تؤدي إلى تقليل تناول الطعام، وإذا قام الشخص بتناول وجبات كثيرة أو الشكولاتة، فهذا قد يؤدي إلى فشل العملية، معقبًا: "الوجبات ثابته بعد عملية التكميم، فطار، وغداء وعشاء".



قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تكميم المعدة تكون فاشلة، إذا لم ينخفض الوزن الزائد للمريض بقيمة 50% بعد عامين من إجراء العملية.