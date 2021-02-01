العميد محمود محي الدين: مفهوم الدولة الوطنية لم ولن يصل للجماعة الإرهابية.. فيديو

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قال العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن مفهوم الدولة الوطنية لم ولن يصل إلى جماعة الإخوان الإرهابية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه رغم محاولات توصيل مفهوم الدولة الوطنية إلى أن معتقدات الجماعة الإرهابية راسخة بمجموعة أفكار متطرفة.



واوضح ان الواقع اثبت أن كل الأشكال للجماعات الإسلامية وما كانوا يرددونه عن الدولة الإسلامية ما هو إلا محاولة لاستغلال الإسلام فقط ولكن مفهوم القيم الدينية جزء من الثقافة الوطنية وليس كل فالثقافة الوطنية تسمح بالاختلاف بعكس الأديان.

وأشار إلى أن صورة الجماعات الإرهابية وصلت للعالم بدليل إدراج أسماء وجماعات تحت ظل الكيانات الإرهابية.

