التفاصيل الكاملة لحريق عمارة الدائري ..وآخر التطورات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق إن مخزن ومصنع الأحذية المشتعل مبنى مغلق عبارة عن بدروم حوالي 100 متر ولا يوجد فتحات تهوية وبهه مواد سريعة الاشتعال بنزين وتنر وكولة وكاوتش مع درجات حرارة عالية بسبب طبيعة المصنع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصنع بدروم ولا توجد به احتياطات حماية مدنية ولا وسيلة اطفاء أو انذار أن عملية الاطفاء تتم بالتدريج ولكن طبيعة المكان والنار الشديدة تسبب في تأخير الإطفاء.

وأوضح أن التبريد المفاجئ خطر ولابد من التدريج واستخدام المياه بصورة كبيرة يؤدي لانهيار المبنى بالكامل مشيرا إلى أن المبنى معرض للانهيار في أي لحظة وسقوطه مسألة وقت.
وأكد أن منع المرور على الطريق الدائري كان أمرا منطقيا لوجود احتمالات انهياره ناحية الطريق وسيكشف التقرير الهندسي بعد المعاينة اتجاه سقوط المبنى.
وأشار إلى أن الخطر مازال موجودا رغم اتمام عملية الإطفاء خاصة ان الهدف هو الحفاظ على حياة المواطنين وقوات الإطفاء.

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