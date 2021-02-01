جامعة القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير.. وإعلان الجداول غدًا الثلاثاء (فيديو)

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قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان جداول الامتحانات بداية من غدًا الثلاثاء.



وأضاف "علم الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود بوابات التعقيم داخل كل الكليات مع وجود إشراف طبي للتعامل بشدة وصرامة لحماية صحة الطلاب.



وأِشار إلى أنه سيتم عودة الطلاب إلى المدن الجامعية بداية من 17 فبراير الجاري، مؤكدًا أن بعض الكليات سيكون امتحاناتها أون لاين والبعض الآخر سيكون بالحضور وهناك بعض الكليات ستقوم بالمزج بين النظامين.



وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة أنه سيكون لدى الطلاب حرية الاختيار ما بين الامتحان الأون لاين أو الحضور وفقًا لما يطلبه كل طالب.

