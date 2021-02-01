تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الإثنين، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى مستوى 58.7 نقطة في يناير، مقارنة مع 60.5 نقطة في الشهر السابق له.





وكان من المتوقع أن يتراجع النشاط التصنيعي الأمريكي إلى مستوى 60 نقطة خلال نفس الفترة.





وتراجعت الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي بنحو 6.4 نقطة، لتصل إلى 61.1 نقطة.





فيما هبط مؤشر الإنتاج إلى 60.7 نقطة في يناير، مقارنة مع 64.7 نقطة في الشهر السابق له.





وفي بيانات منفصلة كشفت عنها مؤسسة "ماركت" للأبحاث، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 59.2 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 59.1 نقطة في الشهر السابق له.