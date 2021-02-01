فونسيكا يعلق على استبعاد دجيكو من مباريات روما

علق باولو فونسيكا المدير الفني لروما الإيطالي على استبعاد نجم الفريق البوسني إيدين دجيكو من التدريبات الجماعية والمباريات بسبب العلاقة المتوترة بينهما حتى الآن بسبب خلافات عديدة وأكد أن فريقه لا يقف على أي لاعب وذلك عقب الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وعن دجيكو, قال فونسيكا في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي: " الفريق أظهر أنه لا يعتمد على لاعب واحد، روما يستجيب دائمًا بشكل جيد".

وأضاف :"أقوى شيء في هذا الفريق، هو ما نستطيع فعله معًا، لدي مبادئ ترشدني وهي مهمة بالنسبة لي، ليس صحيحًا أنني طلبت من دجيكو، الاعتذار".

وعن وضع المهاجم, اختتم فونسيكا تصريحاته قائلا:" سيكون لدينا الوقت للحديث عن ذلك، دعونا نفكر في تقييم ما قام به اللاعبون، وهذا أكثر أهمية".