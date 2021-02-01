فونسيكا يعلق على استبعاد دجيكو من مباريات روما

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

علق باولو فونسيكا المدير الفني لروما الإيطالي على استبعاد نجم الفريق البوسني إيدين دجيكو من التدريبات الجماعية والمباريات بسبب العلاقة المتوترة بينهما حتى الآن بسبب خلافات عديدة وأكد أن فريقه لا يقف على أي لاعب وذلك عقب الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وعن دجيكو, قال فونسيكا في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي: " الفريق أظهر أنه لا يعتمد على لاعب واحد، روما يستجيب دائمًا بشكل جيد".

وأضاف :"أقوى شيء في هذا الفريق، هو ما نستطيع فعله معًا، لدي مبادئ ترشدني وهي مهمة بالنسبة لي، ليس صحيحًا أنني طلبت من دجيكو، الاعتذار".

وعن وضع المهاجم,  اختتم فونسيكا تصريحاته قائلا:" سيكون لدينا الوقت للحديث عن ذلك، دعونا نفكر في تقييم ما قام به اللاعبون، وهذا أكثر أهمية".

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

ممدوح عيد يرحب بدييجو رولان وأسامة جلال في بيراميدز

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يعلق على أزمة عقد ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:00 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع