الجمعة.. ويزو وأوس أوس في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

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في حلقةً كوميدية خاصة ومختلفة يحل نجما مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس ضيفين علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة علي شاشة الحياة



وتدور الحلقة في إطار كوميدي مختلف ويكشفا نجما مسرح مصر ذكريات طفولتهما وأسباب تسميتهما ويزو، وأوس أوس ولماذا سميت ويزو في طفولتها بماما عضلات



وعن مرحلة الدراسة الجامعية وارتباطهما بمسرح مصر وأيضا مرحلة الزواج والحب في حياتهما.



ويقدم أوس أوس فاصل من مهارات كرة القدم في الاستديو بينما تفاجئ ويزو عمرو الليثي بشرح درس كيمياء عن الحب والعلاقة الزواجية



ويكشفا نجما مسرح مصر كواليس خاصة تذاع لاول مرة عن فريق مسرح مصر وما يحدث بينهما في الكواليس



يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة علي شاشة الحياة