برشلونة يعلق على أزمة عقد ميسي

أكد جويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة الإسباني أن النادي الكتالوني يقف بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وذلك عقب التسريبات التي نشرتها صحيفة ال موندو الإسبانية حول عقد البرغوث الأرجنتيني مع البلوجرانا.

وأشارت صحيفة ال موندو الإسبانية إلى أن ميسي حصل على 555 مليون يورو في غضون 4 سنوات فقط من بينها حوالي 115 مليون يورو كمكافأة ولاء.

وقال آمور في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:" على ميسي التحلي بالهدوء لأن النادي يقف معه، لم أتحدث معه، لأن هذا شيء شخصي للغاية، لكننا نقف بجانبه".

وأضاف:" ندافع عن لاعبينا ونقف معهم وعلى النادي أن يدافع عن نفسه تجاه هذا الأمر".

وعما إذا كانت هذه التسريبات ستؤثر على مستوى ميسي، علق آمور قائلا: " ميسي لديه الكثير من الخبرة، لقد قضى العديد من السنوات وعاش مواقف كثيرة، أحيانًا جيدة وأخرى لا، هذه هي مسيرة لاعب كرة القدم، لقد شارك في العديد من المعارك بالفعل وأظهر اليوم أنه لا يتأثر ولا باقي الفريق".

و عن استمرار ميسي أو رحيله, اختتم آمور تصريحاته قائلا:" لقد قال ميسي إنه خلال الموسم سيكون لديه الوقت ليحسم موقفه النهائي، أتمنى أن يستمر وينهي مسيرته هنا كما بدأها، نحن مدينون له كثيرًا، وأعتقد أنه مدين أيضًا لبرشلونة وهو الذي سيقرر مصيره خلال بضعة أشهر".