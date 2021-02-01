محمود حجازي يكشف عن أول لقاء بينه وبين مينا مسعود

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعرب الفنان محمود حجازي عن سعادته بالمشاركة بفيلم "في عز الضهر"، بجانب النجم العالمي مينا مسعود، ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة.

وقال محمود حجازي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانهم بدأوا البروفات الخاصة بالفيلم، وبمجرد شروعهم في العمل على تفاصيل الفيلم شعروا بوجود مسئولية كبيرة عليهم لذلك يبذلون كل الجهد من أجل ظهور الفيلم بالشكل الذي يليق.

وتابع عن علاقته بمينا مسعود، وتفاصيل أول لقاء جمعه به: "هو شخص متواضع، ومش جاي شايف نفسه علينا، وأول ما دخل، سلم عيلنا كلنا بأسامينا، وده كسر حواجز كتير ما بينا".

وتابع "حجازي" قائلاقٌ:" هو شخص متواضع، ومش جاي شايف نفسه علينا، وأول ما دخل، سلم عيلنا كلنا بأسامينا، وده كسر حواجز كتير ما بينا".

وفيلم "في عز الضهر" يجمع عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم هنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، وآخرين.

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