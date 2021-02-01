سمير فرج: استضافة القاهرة المنتدى العربي الاستخباري يعكس قوة مصر.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد":"الاستخبارات تعني الحصول على المعلومات، وببساطة المعلومة الصحيحة تساوي قرارا صحيحا"، مشيرا إلى أن استضافة المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة يعكس قوة مصر.
وأضاف "أهمية المنتدى العربي الاستخباري تنبع من الحرص على مواجهة التنظيمات الإرهابية، بكشف الدول الممولة ومصادر التسليح"، مشيرا إلى أن إيران وقطر وتركيا بمثابة «مثلث الشر» في المنطقة العربية.

وأعرب عن توقعه بمشاركة دول أفريقية وآسيوية وأوروبية في المنتدى خلال الفترات المقبلة.

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