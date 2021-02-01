"45 طفاية حريق في يوم الإجازة".. 3 ساعات السر في كارثة عقار الطريق الدائري المُشتعل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
عقارب الساعة كانت تشير إلى الثالثة عصر أول أمس السبت، لحظة إندلاع النيران داخل مصنع أحذية، بعقار مُطل على الطريق الدائري، وبالقرب من حي الهرم.



أسرع بعض العمال المتواجدين بالمصنع على محاولة إطفاء الحريق، رغم كونه يوم إجازتهم، لكن فشلوا في ذلك.



دقائق معدودة وإلتم قاطني العقارات المجاورة محاولين إخماد الحريق بـ 45 طفاية حريق، بعد إنزال قاطني الـ 15 شقة الساكنين في العقار، من شققهم، خوفًا على حياتهم.



على مدار 3 ساعات متواصلين تصدى الأهالي بأرواحهم لمحاصرة ألسنة اللهب، لكن دون جدوى، فأخذت النيران تتمدد بأرجاء المصنع حتى امتدت إلى الطابقين الأول والثاني، ما دفعهم إلى إبلاغ الحماية المدنية بالحريق.



بحلول الساعة السادسة مساء، وصلت قوات الدفاع المدني بالجيزة، على رأسهم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء، و4 خزانات مياة، وذلك بعد دقائق معدودة من ورود البلاغ.



حاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق، لكن وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع والمخزن، كانت السبب في إعاقة إخماد النيران.



وصف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأساتذة كلية الهندسة، الوضع بشأن العقار المُشتعل.."النار أكلت الخرسانة.. البرج آيل للسقوط وهيتتهد".



معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة والأجهزة المعنية كشفت إهتمام صاحب العقار المُشتعل بتأسيس العقار سكنه.. " حط فيه كل فلوسه.. وبنى برج يقعد لسنين"، حيث تبين أن العقار مقام على قاعدة مسلحة مساحتها 1000 مترًا.



وأشارت المعاينة إلى أن الطابق الأول، أشبه بالمقبرة، لكونه مًشيد بالأسمنت المسلح دون اسخدام طوب.. "مفيش طوبة واحدة في الدور كله".



وبينت المعاينة أن افتقار وسائل الأمن والسلامة الصناعي، تسببت في إعاقة قوات الدفاع المدني بالجيزة في إخماد ألسنة اللهب، ما دفعهم إلى الاستعانة بـ"دقاق" أحدث 4 ثقوب فقط بالحائط من قوة وصلابة التسليح.



وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أنه بعد إنطفاء الحريق المُشتعل بالعقار السكني لما يقرب من 48 ساعة متواصلين، من تلقاء نفسه، سيبدأ الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة في إزالة العقار الذي أصبح ايلا للسقوط.



وأوضحت المصادر أن سبب انتشار قوات الحماية المدنية والشرطة بمحيط العقار، لمنع تمدد النيران إلى العقارات المجاورة، وملاحظة الحالة، خاصة لاحتمالية انهياره وسقوطه على جسم الطريق الدائري، لتأكل الأعمدة الخرسانية الخاصة بالعقار محل الحريق.

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

منذ 33 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ نصف ساعة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ ساعتين

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف صفقة السيتي الفولاذية

منذ ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

06:27 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع