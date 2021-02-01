"45 طفاية حريق في يوم الإجازة".. 3 ساعات السر في كارثة عقار الطريق الدائري المُشتعل

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عقارب الساعة كانت تشير إلى الثالثة عصر أول أمس السبت، لحظة إندلاع النيران داخل مصنع أحذية، بعقار مُطل على الطريق الدائري، وبالقرب من حي الهرم.







أسرع بعض العمال المتواجدين بالمصنع على محاولة إطفاء الحريق، رغم كونه يوم إجازتهم، لكن فشلوا في ذلك.







دقائق معدودة وإلتم قاطني العقارات المجاورة محاولين إخماد الحريق بـ 45 طفاية حريق، بعد إنزال قاطني الـ 15 شقة الساكنين في العقار، من شققهم، خوفًا على حياتهم.







على مدار 3 ساعات متواصلين تصدى الأهالي بأرواحهم لمحاصرة ألسنة اللهب، لكن دون جدوى، فأخذت النيران تتمدد بأرجاء المصنع حتى امتدت إلى الطابقين الأول والثاني، ما دفعهم إلى إبلاغ الحماية المدنية بالحريق.







بحلول الساعة السادسة مساء، وصلت قوات الدفاع المدني بالجيزة، على رأسهم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء، و4 خزانات مياة، وذلك بعد دقائق معدودة من ورود البلاغ.







حاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق، لكن وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع والمخزن، كانت السبب في إعاقة إخماد النيران.







وصف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأساتذة كلية الهندسة، الوضع بشأن العقار المُشتعل.."النار أكلت الخرسانة.. البرج آيل للسقوط وهيتتهد".







معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة والأجهزة المعنية كشفت إهتمام صاحب العقار المُشتعل بتأسيس العقار سكنه.. " حط فيه كل فلوسه.. وبنى برج يقعد لسنين"، حيث تبين أن العقار مقام على قاعدة مسلحة مساحتها 1000 مترًا.







وأشارت المعاينة إلى أن الطابق الأول، أشبه بالمقبرة، لكونه مًشيد بالأسمنت المسلح دون اسخدام طوب.. "مفيش طوبة واحدة في الدور كله".







وبينت المعاينة أن افتقار وسائل الأمن والسلامة الصناعي، تسببت في إعاقة قوات الدفاع المدني بالجيزة في إخماد ألسنة اللهب، ما دفعهم إلى الاستعانة بـ"دقاق" أحدث 4 ثقوب فقط بالحائط من قوة وصلابة التسليح.







وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أنه بعد إنطفاء الحريق المُشتعل بالعقار السكني لما يقرب من 48 ساعة متواصلين، من تلقاء نفسه، سيبدأ الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة في إزالة العقار الذي أصبح ايلا للسقوط.







وأوضحت المصادر أن سبب انتشار قوات الحماية المدنية والشرطة بمحيط العقار، لمنع تمدد النيران إلى العقارات المجاورة، وملاحظة الحالة، خاصة لاحتمالية انهياره وسقوطه على جسم الطريق الدائري، لتأكل الأعمدة الخرسانية الخاصة بالعقار محل الحريق.