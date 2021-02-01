أحمد مجدي: مسلسل "بنت السلطان" نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "بنت السلطان"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، معتبرا أن المسلسل نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

وقال أحمد مجدي، في تصريحات صحفية إنه بدأ التحضيرات مع المخرج أحمد شفيق الذي يعتز بالعمل معه، فهو يهتم جدا بالتفاصيل الخاصة بكل الممثلين، إضافة إلى القضية التي يناقشها المسلسل، والتي تحمل أفكارا كثيرة في طياتها، مشيرا إلى أن التجربة مميزة واستثنائية، لذا لم يتردد في الموافقة عليها.

وأضاف أنه يراهن على العمل لتقديمه بشكل مختلف، خاصة أنه مكتوب بطريقة مميزة للغاية والأحداث مليئة بتفاصيل شيقة، مشيرا إلى أنه يشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة ويتمنى النجاح فيها، ومتأكد أنه سينال إعجاب الجمهور.

وأشار "مجدي" إلى أنه عندما يرشح لأي عمل يقرأه جيدا، ويفكر ما إذا كان مناسبا له أم لا، إضافة إلى تفكيره في فريق العمل والعناصر الفنية التي ستتوافر فيه، وما إذ كانت مناسبة من عدمه، لافتا إلى أنه يبحث عن سيناريو وفريق عمل وتوافر عناصر تساعده كممثل أن يقدم شخصيات متنوعة يستطع من خلالها تقديم أدوار مؤثرة، وتبقى مع الجمهور.

يشارك في بطولة مسلسل "بنت السلطان" روجينا، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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بنت السلطان الفنان احمد مجدي احمد مجدي

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