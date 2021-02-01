عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:27 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
دعاء جمال

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، نفى استقالته من رئاسة مجلس النواب الليبي.

 

وكانت قد ذكرت فضائية ليبيا 24 نقلا عن مصادر، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح تقدم باستقالته من المجلس، وذلك بسبب ترشحه لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

 

وفي سياق متصل، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، انه تم إحراز تقدم كبير في طريق الديمقراطية في ليبيا، معلقة "نسعى لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، والليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة ديسمبر المقبل".

 

واضافت في تصريحات نقلتها فضائية"سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، أنه تم إحراز تقدما كبيرا في مسار المصالحة الوطنية الليبية، متابعة أن هناك قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة وكل المرشحين للمجلس الرئاسي سيقدمون أنفسهم اليوم.

 

وأوضحت انه سيتم احترام الفصل بين السلطات في ليبيا، وتطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، معلقة "نرفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي".

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