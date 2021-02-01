حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة ب"دولي بلطيم " في كفر الشيخ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، أنه قد تم شن حملة مكبرة لرفع وإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة والملصقات من على جدران الشوارع والأسوار وأعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

وأضاف السنوسي، أن ذلك يأتي فى إطار مواجهة ظاهرة تشوه المظهر العام للشوارع والميادين بالكتابة على الجدران أو لصق الاعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، حيث تم رفع اللوحات الإعلانية أعلى الأعمدة الكهربائية بكورنيش مدينة بلطيم.

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