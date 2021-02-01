ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. بيان عاجل بشأن طقس الثلاثاء

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 2 فبراير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".



طقس الثلاثاء نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

