الإرشاد الزراعي: مساحات الأراضي المنزرعة قمح زادت مقارنة بالعام الماضي (فيديو)

Advertisements

قال كمال فتحي، مدير الإرشاد الزراعي في الإسماعيلية، إن مساحات الأراضي الزراعية زادت في المحافظة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار "فتحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى ان مساحة الأراضي المنزرعة قمح وصلت إلى ما يقرب 44 ألف فدان، بينما كانت العام الماضي 40 ألف فدان، فضلا على أن مساحات بساتين الموالح زادت بشكل كبير، وكذلك مساحات الأراضي المنزعة مانجا.



إقرأ أيضا..

صرح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة بأنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع.



وجاء ذلك وفق لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف



وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتى تجاوزت الـ500 طن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.



