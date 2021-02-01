سلاف فواخرجي تستذكر طفولتها بصورة مع شقيقها

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شاركت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تذكرت من خلالها فترة الطفولة مع شقيقها أشرف، كما نشرت صورة أخرى حديثة لهما، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.



وعلّقت على الصور قائلة: "كل سنة وانت توأم روحي ، وسندي ، وراحة قلبي، أخي أشرف أبو الشام".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، إذ تمنوا لهما حياة سعيدة وألا يفترقا.



يشار إلى أن فواخرجي تشارك حاليا في بطولة مسلسل "الكندوش" إلى جانب الممثلين أيمن زيدان، أيمن رضا، سامية الجزائري، حسام تحسين بيك، شكران مرتجى، زهير عبد الكريم، أحمد الأحمد وأحمد رافع، من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.