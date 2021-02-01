نساء الرقة السورية يتمردن على جرائم أردوغان بـ "الإضراب عن الطعام"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر

شهدت مدينة الرقة السورية اضراب النساء عن الطعام لاعلان تنديدهن بالانتهاكات التركيَّة "اللاإنسانية واللاأخلاقية" التي تُمارس على نساء الشمال السوري، واصفين التدخل التركي "بالاحتلال". 

 

وشارك مجلس الشباب العام ومجلس المرأة العام ،ومجلس ناحية الرقة لحزب سوريا المستقبل بالإضراب عن الطعام الذي نُظِّمته إدارة المرأة في الرقة, تحت شعار: ” لا للاحتلال.. لا للإبادة.. معاً نحمي المرأة والحياة”، في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

 

وزُيِّنت صالة المجلس بالعديد من صور الشهداء ومنها صور شهيدة الياسمين “هفرين خلف”، وأعلام حزب سوريا المستقبل وأعلام إدارة المرأة في الرقة, بالإضافة للشعارات التي تندد بانتهاكات الاحتلال التركي ومنها:"نحن نساء الرقة بإضرابنا عن الطعام سنكسر قيود الظلام ، سنقف سداً منيعاً أمام الفاشية التركية ، كلنا مقاومة".


 
 

وشارك في الإضراب عن الطعام نساء من مدينة الرقة، وممثلين عن الإدارات، والمؤسسات، والمجالس المدنية والعسكرية في الرقة.

 

وأعربت حنان محمد في كلمة باسم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل عن الرفض القاطع للانتهاكات التركية في شمال سوريا قائلة: "نحن كنساء سوريات على اختلاف مكوناتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا اليوم نقف وقفة واحدة ضد التدخلات والانتهاكات التركيَّة اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تُمارس على نساء الشمال السوري".


 
 

وأضافت "حنان"، أن تركيا تنتهك حقوق الإنسان وتخرق المواثيق الدولية وتواصل استهداف وانتهاك حقوق المرأة, حيث اعتقلت المئات من النساء, ومنهن ليلى كوفن, وأيضاً استهدفت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل المهندسة هفرين خلف.


 
 

وشددت علي أهمية مساندة قوات سوريا الديمقراطيَّة التي تسطر أروع البطولات في مقاومة هجمات الاحتلال التركي, كما جدَّدت العهد للشهداء، قائلةً: "نتعهد بأن نسير على درب الشهداء, وأن نكمل مسيرتهم النضاليَّة نحو بناء سوريا ديمقراطيَّة تعددية لا مركزيَّة"

أخبار تهمك

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

منذ نصف ساعة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ ساعتين

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ نصف ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف صفقة السيتي الفولاذية

منذ ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

06:27 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع