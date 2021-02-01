جيسي عبده تطل من دبي.. وهذا ما فعلته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
لمياء علي



أطلت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو على جمهورها من دبي، من خلال صورة جديدة لها اعتمدت فيها الإطلالة الكاجوال والتي نالت إعجاب محبيها.

جيسي عبده أطلت بتسريحة شعر مجعدة وماكياج لافت بألوان ترابية، كما شاركت جمهورها بالأماكن التي تجولت فيها وظهرت من أحد مطاعم دبي ومن محل ملابس أيضا.


يُذكر أن جيسي انضمت رسمياً الى الممثل السوري باسل خياط والممثل اللبناني يوسف الخال، في المسلسل الرمضاني المنتظر "ظلّ"، والذي تم وقف تصويره تصويره، وهو من إخراج التونسي محمد خياري.

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

منذ نصف ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف صفقة السيتي الفولاذية

منذ ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ نصف ساعة

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

06:27 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع