جيسي عبده تطل من دبي.. وهذا ما فعلته

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أطلت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو على جمهورها من دبي، من خلال صورة جديدة لها اعتمدت فيها الإطلالة الكاجوال والتي نالت إعجاب محبيها.



جيسي عبده أطلت بتسريحة شعر مجعدة وماكياج لافت بألوان ترابية، كما شاركت جمهورها بالأماكن التي تجولت فيها وظهرت من أحد مطاعم دبي ومن محل ملابس أيضا.





يُذكر أن جيسي انضمت رسمياً الى الممثل السوري باسل خياط والممثل اللبناني يوسف الخال، في المسلسل الرمضاني المنتظر "ظلّ"، والذي تم وقف تصويره تصويره، وهو من إخراج التونسي محمد خياري.