خالد الجندي: أبو لهب فى النار بوحي من الله (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ليس مجرد الفعل كافي للحكم بالجنة أو النار.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- "القاتل والمقتول في النار"، هذه قاعدة ولم يقوم بتعيين أشخاص، معقبًا: "لما نقول تارك الصلاة في النار، محدش جاهل يقول أنت في أيدك الجنة والنار، فهذا ليس تعيين لشخص وإنما قاعدة".



وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، أن من شهد له النبي –صلى الله عليه وسلم- بأنه من اهل الجنة أو أنه من أهل جهنم فهذا يكون بوحي من الله، منوهًا بأن أبو لهب في النار بوحي من الله.

