موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



استطاع فريق إنتر ميلان، أن يحقق الفوز أمام نظيره بينفينتو، بنتيجة ثقيلة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، أمس السبت.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي


ويلاقي إنتر ميلان نظيره فيورنتينا،  في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر فبراير المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي إنتر ميلان وفيورنتينا، عند العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الكالتشيو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 44 نقطة، جمعهم من 20 مباراة.

ويستعد إنتر ميلان في الوقت الحالي، لمواجهة يوفنتوس، في نصف نهائي كأس إيطاليا، غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير المقبل.

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