هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بالحجاب من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:01 م
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، فيديو من كواليس تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ذولك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفاجأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بالحجاب، وكتبت تعليقا قائله: "
استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم".
مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى وكتابة 8 مؤلفين، وتدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"، و"لو كنت يوم أنساك"، و"قولى لأحمد" وحكايتن أخرتين.
وفاجأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بالحجاب، وكتبت تعليقا قائله: "
استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم".
مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى وكتابة 8 مؤلفين، وتدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"، و"لو كنت يوم أنساك"، و"قولى لأحمد" وحكايتن أخرتين.
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