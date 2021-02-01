وزير الصناعة الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر


أعلن وزير الصناعة والإنتاج الباكستاني، حماد أزهر، عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أزهر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم الإثنين: "حصلت على نتائج إيجابية للاختبارات الطبية لكوفيد- 19، وأخضع حاليًا لعزل ذاتي بالمنزل".

وينضم بذلك وزير الصناعة إلى قائمة المسئولين في حكومة رئيس وزراء البلاد، عمران خان، الذي أصيبوا بالفيروس في وقت سابق.

وكانت باكستان قد سجلت، اليوم، 1615 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 546 ألفا و428 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و683 حالة، وإجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 501 ألفا و252 شخصا.

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