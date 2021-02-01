تعرف على الصعوبات التي واجهت محمد هنيدي بالتزامن مع عيد ميلاده

Advertisements

يصادف اليوم 1 فبراير عيد ميلاد نجم الكوميديا محمد هنيدي، والذي شكلت أعماله الفنية تاريخ حافل في السينما المصرية.



ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع عيد ميلاده الصعوبات التي عاشها "هنيدي" في حياته:



أغلقت المدرسة التي كان بها محمد هنيدي وهو في الصف الأول الثانوي، وانتقل إلى أحد المدارس، وحصل على مجموع 57 % في الثانوية العامة.



التحق الفنان محمد هنيدي بكلية الحقوق، وتم فصله من الكلية بسبب عدم حضوره، وعدم التزامه، بسبب اهتمامه بالمسرح والفن.



تقدم محمد هنيدي لأكاديمية الفنون، ولكن لم يتم قبوله، ثم التحق بمعهد فني تجاري، وتخرج منها ولكن ذلك لم ينسه حلمه الذي سعى وراءه فالتحق أخيرا بالمعهد العالي للسينما.