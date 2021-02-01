صحة الشرقية توقع الكشف على 37 ألف مواطن في المناطق النائية

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أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية قوافل طبية علاجية للمواطنيـن بالمناطق النائية والمحرومة بمحافظة الشرقية خلال عام ٢٠٢٠ بعدد ٢٧ قافلة علاجية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي علي ٣٧٦١٧ مواطن من خلال العيادات المتنقلة، بمختلف هذه المناطق.



وأشتملت القوافل العلاجية علي العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الأشعة التليفزيونية)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.



فيما تم تحويل عدد ٤١٨ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وغيرها.



وفي سياق متصل تم تنفيذ قافلة طبية أخري لأهالي شمال سيناء بمدينة الصالحية بمختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي علي أهالي سيناء المقيميـن بمحافظة الشرقية في تخصصات جراحة المخ والأعصاب والباطنة والصدر والرمد والنساء والتوليد والاطفال والانف والأذن والحنجرة وتنظيم الاسرة بجانب إجراء الفحوصات المعملية والاشعات اللازمة لهم.



وقدم "مسعود" الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.