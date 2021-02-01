"التجارة العالمية" تحكم لصالح الإمارات بقضية رسوم الإغراق الباكستانية على البولي بروبيلين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع مرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين.

وأصدرت هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية وذلك بعد شكوى كانت تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.

وأوصت الهيئة بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34% .

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية والدفاع عن المنتج الوطني مشيرا إلى أنه تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ..وقال"تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين تمثل عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال".

يذكر أن إجمالي صادرات دولة الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم بلغت نحو 246 مليون درهم إماراتي في عام 2019، ومن المتوقع بحسب التقديرات العالمية المتخصصة أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3% خلال الفترة الزمنية من عام 2020 حتى 2025، ولا سيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحكم التوجهّ المتزايد نحو استخدام هذه المنتجات في تعبئة وتغليف الأغذية، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة التجارة العالمية رسوم الاغراق الباكستانية رسوم الاغراق الصادرات الإماراتية البولى بروبلين

أخبار تهمك

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف صفقة السيتي الفولاذية

منذ ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ ساعتين

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

منذ نصف ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"البترول" تبرم عقدًا مع شركة بتروكيماويات أمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار

عاجل.. تحرك جديد من الإمارات ضد قطر

آخرها حظر بيع السلع الاستهلاكية.. انتهاكات الدوحة ضد دول الرباعي العربي

قطر تقر بخطئها.. وتتراجع عن "حظر بيع المنتجات الإماراتية"

قطر ترفع الحظر عن المنتجات الإماراتية

روسيا تطالب منظمة التجارة بالتدخل لحل خلافها مع الولايات المتحدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ينفي تقديم استقالته

06:27 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع