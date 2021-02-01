رئيس الوزراء التونسي: الوضع السياسي لا يحتمل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر


أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الوضع السياسي فى البلاد أصبح لا يحتمل وذلك بسبب الصراعات الجارية والجدل المثار حول الصلاحيات الرئاسية وشكل نظام الحكم، إضافة إلى تعثر الانتهاء من التعديل الحكومي رغم تصديق البرلمان التونسي على اختيار 11 وزيرا.

وقال "المشيشي" خلال زيارته المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين: "من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".

وأضاف أن هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسار دستوري واضح في البلاد.

وأوضح رئيس الحكومة، أن أداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان، لليمين الدستورية بات مسألة وقت، مؤكدا أنه "سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم".

جدير بالذكر أنه رغم مرور أسبوع على تصديق البرلمان بالأغلبية على تعيين 11 وزيرا ضمن التعديل الوزاري الأخير، ما زال أداء اليمين الدستورية معلقا في ظل تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد أو تضارب مصالح".

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