حماية المستهلك الأردني يطالب باستيراد الموز لسد النقص في السوق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة الأردنية بالسماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق، ولاسيما بعد ارتفاعها غير المبرر إلى دينار ونصف للكيلو جرام الواحد.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين والتجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي بصورة مبالغ بها.

وطالب بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة "وزارة الزراعة، حماية المستهلك، اتحاد المزارعين، النقابة العامة لتجار ومصدري الخضار والفواكه" للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع.

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