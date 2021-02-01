"كملت 16 سنة".. أشرف عبد الباقي يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأ الفنان أشرف عبد الباقي الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر "عبد الباقي" صورة جمعته بـ"هنيدي" من أحد الأعمال، وكتب تعليقا قائلا: "كل سنة وانت طيب ياهنيدي اخيرا بقيت ١٦ سنة".

يذكر أن النجم محمد هنيدي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، والذي شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب جمهوره، وتميز بحسه الفكاهي وأعماله الكوميدية التي رسخت في قلوب الجمهور.
"كملت 16 سنة".. أشرف عبد الباقي يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده
"كملت 16 سنة".. أشرف عبد الباقي يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده

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