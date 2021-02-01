الوفد يقرر تعيين النائب عبدالباسط الشرقاوي عضوا بالهيئة العليا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، من مادتين الأولى تعيين النائب عبد الباسط غريب احمد عبد الرحيم الشرقاوي عضوا بالهيئة العليا للحزب.

والمادة الثانية الغاء القرار رقم 498 بشأن تعيين محمد مصطفي سليم عضوا بالهيئة العليا.

جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الثانية والعشرون منه.

وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

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