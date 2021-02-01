"صاحب الطموح".. ماذا قدم رمضان صبحي في 11 مباراة مع بيراميدز؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:50 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
اعتلى رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021، وذلك بعد هدفه في شباك الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

رمضان صبحي رفع رصيد أهدافه في بطولة الدوري الممتاز إلى 5 أهداف بعد هدفه شباك الإسماعيلي، ويتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش.

كشف حساب رمضان صبحي مع بيراميدز

رمضان صبحي انضم لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي ورفض الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء رغم تمسك مسئولي النادي الأهلاوي بالحصول على خدماته بشكل نهائي إلى أنه فضل الانتقال إلى النادي السماوي.

وخاض رمضان 9 مباريات مع فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 810 دقيقة، سجل 5 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة المحلية، ولم يصنع أي أهداف لزملائه وحصل على بطاقة حمراء وحيدة، ويحتل فريقه المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.

كما شارك اللاعب في مباراتين مع بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ضد فريق الاتحاد الليبي، فاز فريقه في المباراتين 1-0، 3-2 على الترتيب، ولم يسجل رمضان أي أهداف، وتأهل فريقه إلى دور الـ32 "مكرر" وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق راسينج أبيدجان بطل كوت ديفوار.

رغم تألق رمضان مع بيراميدز وتقديمه عروض قوية مع الفريق في بطولتي الدوري والكونفيدرالية، إلى أنه لا يزال يبحث عن الطموح الذي تحدث عنه بعد انتقاله للنادي السماوي، حيث يعاني الفريق من تذبذب الأداء والنتائج مما يبعده بشكل كبير عن المنافسة على البطولات بالموسم الجاري، وهو الأمر الذي قد لا يتحمله اللاعب كثيرًا خاصة وأنه اعتاد حصد الألقاب مع الأهلي.

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