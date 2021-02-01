البورصة الأمريكية تتعافي من أكبر خسارة أسبوعية خلال التعاملات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
تعافت البورصة الأمريكية من أكبر خسائر أسبوعية منذ أكتوبر خلال تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 250 نقطة، بعد خسائر حادة في الأسبوع الماضي.

وأثار هوس المضاربة من قبل مستثمري التجزئة مخاوف الكثيرين في "وول ستريت" بعد أن تسبب تدافعهم على أسهم بعض الشركات مثل "جيم ستوب" في خسائر حادة لصناديق التحوط التي كانت تراهن على هبوط هذه الأسهم.

وارتفع سهم "جيم ستوب" بأكثر من 400 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليرفع مكاسبه في يناير لأكثر من 1600 بالمائة بدعم أوامر شرائية من قبل مستثمري التجزئة عبر منتدى "ريديت".

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة إلى 30236 نقطة، رابحاً 253 نقطة تقريباً.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 1 بالمائة إلى 3751 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 13239 نقطة.

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