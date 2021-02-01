السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
صرح السفير باسم راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه سيادته كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

كما شدد السيد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا سيادته المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

من جانبهم؛ وجه المشاركون فى المنتدى من السادة رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للسيد الرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية
السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية للتعاون بين الدول العربية

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