كشف حقيقة تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء المعاملة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


نجحت جهود الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى من مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافه مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لإعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر إحتجازها.

بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات، ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ ساعة الا ربع

صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 23 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

03:54 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

04:36 م

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع