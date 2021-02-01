عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة









أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.









وضمت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلا من:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد





خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - ياسين مرعي





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي



