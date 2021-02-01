استمرار حبس عصابة لاتهامهم بالاعتداء على صاحب محل وسرقته بالجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة صاحب محل والاعتداء عليه بالجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،بجنوب الجيزة تفاصيل  الاعتداء على صاحب محل وسرقته بالإكراه فى الجيزة،  أن المتهمين استوقفوا المجنى عليه لسرقة حقيبة تحتوى على مبالغ مالية بحوزته، فحاول مقاومتهم فاعتدوا عليه بالضرب بعصا خشبية، مما أسفر عن إصابته

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل، والاعتداء عليه بالاشتراك مع آخرين لسرقته بالإكراه، ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تعرض صاحب محل لاعتداء على يد عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، لسرقته بالإكراه.

بإجراء التحريات بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن المجني عليه، خلال سيره بجوار المحل الخاص به، حاملا حقيبة تحتوي على مبلغ مالي، استوقفه عدد من الأشخاص، وحاولوا الاستيلاء على حقيبته وسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومهم، مما دفعهم للاعتداء عليه والاستيلاء على الحقيبة، وسدد له أحدهم ضربة بواسطة عصا خشبية أصابته برأسه، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بنزيف بالمخ فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الرئيسي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الاخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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