لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وحرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء استخدام تانكات الاكسيجين بمستشفيات الدقهلية بما في ذلك المستشفيات الخاصة(قطاع العلاج الحر).

وبناء على تم تشكيل لجنة مشتركة من ادارة السلامة والصحة المهنية برئاسة د رحاب حسان مدير الادارة وجهاز شئون البيئة وادارة البيئة بالمحافظة للمرور علي 14 مستشفى خاص بالدقهلية وذلك بثلاث ادارات (المنصورة وطلخا وميت غمر)

تاتي الحملات للتاكد من سلامة اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر البيئة المناسبة لحفظ واستخدام الغازات والاكسجين والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لاي خطر محتمل.
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة للتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بمستشفيات الدقهلية

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