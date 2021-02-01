النائب محسن أبوسمنة يطالب بإنشاء محطة رفع لمنطقة الكوم الأسود بالفيوم 

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تقدم النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس،بالفيوم بطلب للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بشأن، إنشاء محطة رفع لحل مشكله الصرف الصحى بمنطقة الكوم الأسود بسنورس بالفيوم



قال النائب محسن أبوسمنة،أن منطقة يعانون منذ سنوات من الأهمال وعدم توصيل الصرف الصحي، ولايوجد بالمنطقه أى محطات، مما أدى إلى تفشي الأمراض وغرق المنازل بمياة الصرف الصحي، مما يهدد بكارثة بيئية.



وأضاف أن الأهالى ذهبوا للمسئولين أكثر من مرة ولايوجد استجابة، نتيجة لعدم توفير التمويل والاعتماد المالي المطلوب من أجل إنشاء والانتهاء منها وسيتم البدء في التنفيذ بعد طرحها في مناقصات عامة على الشركات التي تعمل في مجالي مياة الشرب والصرف الصحي.

