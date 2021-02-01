صحة الشرقية تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٥ مليون مواطن بالشرقية

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قامت الفرق الطبية بالحملات القومية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٥ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٠، والتي أستهدفت جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن، حيث قامت فرق الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بتطعيم ١١٩٥٤٩٠ طفل، وفرق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانى بتطعيم ١١١٤٤٤٤ طفل، وحملة القضاء علي البلهارسيا بتجريع ١١٢٧٦١٧ مواطن، وحملة القضاء علي الطفيليات المعوية لطلبه مدارس المرحلة الإبتدائية بتجريع ١١١٢٧٥١ طالب، وحملة تطعيم المدارس بالسحائي والثنائي بتطعيم ٧٢١٦٥٨ طالب، وحملة حقك تنظمي بتقديم الخدمة لعدد ٢١٤٧٥٧ منتفعة.



وأكد "مسعود" علي إستمرار تقديم الخدمات الطبية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، هذا بجانب التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدمًا الشكر لمنسقي الحملات القومية بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية بالحملات القومية، وجميع المشاركين في هذا العمل وهذه الجهود المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.