قائمة طنطا لمواجهة نبروة بكأس مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


أعلن علاء صابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة نبرو ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.

وشهدت القائمة ضم 19 لاعبا وعودة محمد ماجد اونش وغياب محمد فتحي، وجاءت قائمة طنطا ضد نبروه كالآتي:-

ابراهيم الجرايحي، محمد موسي، محمد ماجد اونش، حسام غالي، ابراهيم عكوكو، محمد جوده، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، محمد ميدو، ابراهيم فاضل، محمد حسام الشرخه، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، السيد ابو امنه، عبدالعزيز زيزو، احمد محسن، احمد وائل، شهاب فتحي، اسامه ايمن، محمد هشام عمران.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نبروه ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا غدا الثلاثاء.

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