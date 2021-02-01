وزيرة التضامن من البرلمان: الوزارة لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن الإستماع إلى بيان وزارة التضامن، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018: إن وزارة التضامن الاجتماعى لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابعت الوزيرة: بالإضافة إلى ترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتنمية رأس المال البشرى، كما ساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، العثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار فى صحة أطفالهم وتعليمهم.

واكدت أن الوزارة ساهمت فى تحقيق أهداف البرنامج الحكومى "مصر تنطلق"، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصرى، وذلك من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، ومعالجة الفجوات التنمویة، وتطویر خدمات الإسكان، والحد من الزیادة السكانیة، وكذلك بناء المواطن المصرى من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.


وأشارت إلى أن الوزارة سعت إلى النهوض بمستويات التشغیل، وذلك من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية من خلال إعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومى عن طريق تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات


جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ 38 دقيقة

لويس فيجو يعلق على واقعة تسريب عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ثلث ساعة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

03:54 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

04:36 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع