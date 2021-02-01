وزيرة التضامن من البرلمان: الوزارة لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن الإستماع إلى بيان وزارة التضامن، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018: إن وزارة التضامن الاجتماعى لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية.



وتابعت الوزيرة: بالإضافة إلى ترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتنمية رأس المال البشرى، كما ساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، العثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار فى صحة أطفالهم وتعليمهم.



واكدت أن الوزارة ساهمت فى تحقيق أهداف البرنامج الحكومى "مصر تنطلق"، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصرى، وذلك من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، ومعالجة الفجوات التنمویة، وتطویر خدمات الإسكان، والحد من الزیادة السكانیة، وكذلك بناء المواطن المصرى من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.





وأشارت إلى أن الوزارة سعت إلى النهوض بمستويات التشغیل، وذلك من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية من خلال إعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومى عن طريق تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات





جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

