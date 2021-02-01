تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
على خلاف

حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة لفترة الانتقالات الشتوية بضم مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري.

 

تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

 

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد التعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

 

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

 

خط الدفاع : المثلوثي –عبد الغني – الونش_ فتوح

 

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

 

وسط مهاجم: زيزو – أشرف بن شرقي

 

خط الهجوم: مروان حمدي _ سيف الدين الجزيري.

 

 وفي سياق آخر يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، استعداداته لمواجهة غزل المحلة مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الترتيب الثاني برصيد 20 نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 23 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ ثلث ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ 40 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

03:54 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

04:36 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع