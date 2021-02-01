وكيل صحة الشرقية يتفقد الأماكن المناسبة لإنشاء مركز تجميع البلازما

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه السيد الدكتور إيهاب سراج مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، والدكتورة نانسي عبد الحي مديرة بنك الدم الإقليمي بالزقازيق، عدة أماكن لمعاينة وإختيار المناسب منها لدراسة إنشاء مركز تجميع البلازما بمحافظة الشرقية.



حيث تفقد وكيل الوزارة مستشفي الزقازيق العام، ومستشفي الأمراض الصدرية، والمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لإختيار أفضل الأماكن المناسبة لإنشاء المركز، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وخطوط السير والتنقلات للمركز، ومدي مطابقتها لإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها.



كما اطمأن وكيل الوزارة علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الزقازيق العام، وأعمال التطوير الجارية بمستشفي الصدر، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما أكد علي تطبيق بروتوكول العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.