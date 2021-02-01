مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ بمونديال الأندية

أعلن بايرن ميونخ القائمة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة في قطر،وتضمنت كلا من ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم إصابتهما بفيروس كورونا.





ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قوائم فرق كأس العالم للأندية، التي تقام بمشاركة 6 أندية، في الفترة ما بين الرابع و11 من شباط/فبراير.





ويستهل بايرن ميونخ بطل أوروبا، مشواره في مونديال الأندية اعتبارا من الدور قبل النهائي في الثامن من شباط/فبراير، وسيلتقي الفائز في مباراة الدور الثاني المقررة الخميس المقبل بين الدحيل ممثل قطر صاحبة الضيافة، والأهلي المصري بطل أفريقيا.





وأظهرت الفحوص قبل أيام، إصابة جوريتسكا ومارتينيز بعدوى فيروس كورونا المستجد، ويخضع اللاعبان للعزل حاليا.





ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان اللاعبان سيتمكنان من السفر مع الفريق إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد المباراة المقررة أمام هيرتا برلين مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني.





وغاب عن قائمة بايرن ميونخ، جوشوا زيركزي وكريس ريتشاردز، حيث يتوقع رحيلهما عن الفريق البافاري بعقود إعارة في وقت لاحق اليوم الإثنين.





ويتوقع انضمام زيركزي إلى بارما الإيطالي، وريتشاردز إلى هوفنهايم الألماني.







