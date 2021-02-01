سيراميكا كليوباترا يفقد 5 لاعبين قبل مواجهة أسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، غياب الخماسي طارق سامي، وأحمد محسن، وسيف تقا، وكوامي بونسو وشريف دابو، عن مباراة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، بينما عاودت إصابة الخلفية أحمد محسن الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إصابة طارق سامي بشد في العضلة الخلفية، وكوامي بونسو بشد في العضلة الأمامية، في حين أصيب سيف تقا بإلتهاب في منشأ العضلة الضامة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان، في الثانية والنصف عصر الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا حقق الفوز في لقاء الجولة العاشرة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف حملا توقيع شادي حسين وأحمد ياسر ريان، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

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