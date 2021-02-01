البابا فرنسيس يشارك في الاحتفال باليوم العالمي الأول للأخوّة الإنسانية

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يشارك قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الخميس 4 فبراير في لقاء عبر الشبكة لمناسبة اليوم العالمي للأخوّة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2020. وبادر بتنظيم هذا اللقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ويشارك فيه مع قداسة البابا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة أنطيونيو غوتييرش وشخصيات أخرى وذلك حسب ما جاء في بيان للمجلس الحبري للحوار بين الأديان.



وذكر بيان صادر عن البابا، أنه سيتم في اليوم نفسه توزيع جائزة زايد للأخوّة الإنسانية والمنطلقة من وثيقة الأخوّة الإنسانية للسلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب في أبو ظبي في شباط فبراير 2019. وسيبث موقع فاتيكان نيوز اللقاء الافتراضي وتوزيع الجوائز على الفائزين مباشرة بلغات عديدة في الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس بتوقيت روما.

