استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة بالمقطم



وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتين الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لخطف المواطنيين وسرقتهم، 15 يوم على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من س ف ش، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة "أ" الأميرية "نشل" والسابق اتهامه في عدد 50 قضية أخرهم 2475 لسنة 2018م الموسكي "نشل"، س م، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة... والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 53528 لسنة 2015م مدينة نصر أول "تبديد" حال استقلالهما السيارة ماركة شيفروليه أفيو كحلي اللون "مطموسة اللوحات الخلفية" (قيادة الأول ـ مستأجرة)، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقة صوت هاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما ا م ا م، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.