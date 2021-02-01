برشلونة يدعم ميسي بعد تسريبات "إلموندو"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:30 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
علق مدير العلاقات المؤسسية في فريق برشلونة، جويليرمو آمور، موقف النادي الكتالوني من التسريبات التي تشرتها صحيفة "إلموندو" منذ يومين بشأن عقد ليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن ميسي حصل على أكثر من 555 مليون يورو في غضون 4 سنوات فقط، من بينها حوالي 115 مليونا كمكافأة ولاء للنادي.

وقال آمور في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "على ميسي التحلي بالهدوء لأن النادي يقف معه، لم أتحدث معه، لأن هذا شيء شخصي للغاية، لكننا نقف بجانبه".

وأضاف "ندافع عن لاعبينا ونقف معهم، وعلى النادي أن يدافع عن نفسه تجاه هذا الأمر".

وحول ما إذا كانت هذه التسريبات ستؤثر على مستوى ميسي، أوضح آمور: "ليو لديه الكثير من الخبرة، لقد قضى العديد من السنوات، وعاش مواقف كثيرة، أحيانا جيدة وأخرى لا، هذه هي مسيرة لاعب كرة القدم، لقد شارك في العديد من المعارك بالفعل، وأظهر اليوم أنه لا يتأثر ولا باقي الفريق".

وأتم "بقاء ميسي أو رحيله؟ لقد قال ليو إنه خلال الموسم سيكون لديه الوقت ليحسم موقفه النهائي، أتمنى أن يستمر وينهي مسيرته هنا كما بدأها، نحن مدينون له كثيرا، وأعتقد أنه مدين أيضا لبرشلونة، وهو الذي سيقرر مصيره خلال بضعة أشهر".

وسربت صحيفة "El Mundo del Siglo XXI"، تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا منذ عام 2017، يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.

ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة (115.225 مليون يورو) فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة (77.929 مليون يورو).

وكان نادي برشلونة قد توعد ناشر عقد ميسي "الفرعوني" في بيان رسمي، أمس الأحد، قال فيه: "في ضوء المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة "الموندو"، بخصوص العقد الاحترافي الموقع بين النادي وليونيل ميسي، يأسف النادي لنشر هذا العقد كونه وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين".

وأضاف: "ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة الموندو، بسبب أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا المنشور".

وختم: "يعبر النادي عن دعمه المطلق لميسي، خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته، والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

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