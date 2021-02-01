الحكم على شريك مودة الأدهم وحنين حسام لجلسة 5 أبريل

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أجلت الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة الشروع في تزوير محرر رسمي لجلسة 5 أبريل المقبل للحكم.

وطلب المحامي حسام شكري، دفاع المتهم التاجيل للإطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة وتقديم المستندات.



كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت بإلغاء حبس أحمد سامح وغرمته 300 ألف جنيه في قضية مودة الأدهم وحنين حسام.