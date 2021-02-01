تفاثيل سرقة محل مجوهرات في الدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد مركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية واقعة سرقة محل مجوهرات وكانت طريقة السرقة علي غرار فيلم لصوص لكن ظرفاء، عقب قيام الساريقين بثقب سقف الشقه الواقعه اعلى المحل وقاموا بالنزول للمحل وسرقة 12 كيلو ذهب.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مالك محل الازهرى للبيع المصوغات بوسط المدينه بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 12 كيلو ذهب.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين ان اللصوص قاموا إرتكاب الواقعة بتقيلد فيلم " لصوص لكن ظرفاء " بفتح فتحه بسقف المحل عن طريق الشقه العلوية للمحل وقاموا بالدلوف منها لسرقة المحل ".

فيما جرى تشكيل فريق بحث حيث يقوم بتفريغ الكاميرات بالمحل والمنطقه المحيطه لسرعة كشف تفاصيل الحادث وضبط الجناه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

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